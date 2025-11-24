প্রথম আলো সম্পাদকের বাবুডাইং আলোর পাঠশালা পরিদর্শন
‘ভালোভাবে পড়ালেখা কর, ভালো মানুষ হও’
শনিবার ২৩ নভেম্বর দুপুরে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় যান প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘হয়তো পরিবারে অনেক সমস্যা আছে। তোমাদের অনেক কাজ করতে হয়। পরিবারকে সাহায্য করতে হয়। তারপরেও তোমরা চেষ্টা করবা, যেন তোমরা ক্লাশে নিয়মিত আসতে পারো। আমরা প্রথম আলো পত্রিকা করি। তোমরা জানো? এই প্রথম আলো পত্রিকা থেকে সারা বাংলাদেশে এমন আটটা স্কুল পরিচালনা করি। স্কুলগুলোতে তোমাদের মতই বাচ্চারা পড়ে। তোমরা ভালো হও। ভালো মানুষ হও। ভালোভাবে পড়ালেখা কর। আগামী দিনে তোমরা যেন ভালো থাকতে পারো, ভালো কাজ করতে পারো। তোমাদের অনেক সুযোগ হবে। চেষ্টা করবা ভালো করতে। আমরা এটাই চাই। ’
এসময় তিনি আরও বলেন, পত্রিকা করে আমাদের এত কাজ করার কথা না। কিন্তু তোমাদের দিকে চেয়ে আমরা মনে করি এ কাজগুলো করা দরকার। আমরা চাই, তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা কর। ভালোভাবে পাস করো। শুধু গ্রামের খেতের কাজ নয়, বাইরের কিছু কাজও শিখো। তাহলে তোমরা আরও বড় স্বপ্ন দেখতে পারবা। বড় হতে পারবা।
এ স্কুল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ স্কুলটিরতো ১৮ বছর বয়স। আগে আসতে পারিনি। এই প্রথমবার আসলাম, দেখলাম। খুব ভালো লাগলো। স্কুল, পরিবেশ, গাছ, তোমাদের নাচ, তোমাদের গান, সব ভালো লেগেছে। পছন্দ হয়েছে। তোমরা ভালো, তোমাদের ভালো স্কুল, ভালো পড়াশোনা কর। ভালো নিয়মশৃঙ্খলা মানো। তোমরা বড় চিন্তা কর। খেয়াল রাখবা, তোমাদের স্কুলটি যেন আরও ভালো চলতে পারে। তোমাদের যেন আরও একটু সুযোগ সুবিধা হয়, সেদিকে আমরা খেয়াল রাখবো। তোমাদের পাশে আমরা থাকি, থাকবো। তোমাদের মনে রাখবো। তোমরা ভালো থাকো।
এর আগে দুপুর ১২টায় বিদ্যালয়ে এসে পৌঁছালে শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে বানানো খেজুর পাতায় সাজানো ফুলের তোড়া দিয়ে কোল ভাষায় গান গেয়ে অতিথিদের শুভেচ্ছা জানায়। ঢোল-মাদল-ঝাই-জিপসির সঙ্গে নাচতে নাচতে অতিথিদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কোল গানের সঙ্গে শাপলা ফুলের মালা দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। এসময় বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক দলের সদস্যরা মনোজ্ঞ নাচ-গান পরিবেশন করে।
মতিউর রহমান শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা বলেন। অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বাল্যবিয়ে না দিয়ে ছেলে-মেয়েদের ভালোভাবে পড়াশোনা করিয়ে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরে তিনি ২০২৪ সালে শতভাগ উপস্থিত শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং পুরো বিদ্যালয় ঘুরে দেখেন।
এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রথম আলোর বিশাল বাংলার প্রধান তুহিন সাইফুল্লাহ, রাজশাহীতে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, শিক্ষানুরাগী শফিকুল আলম তোতা , চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার হোসেন এবং বাবুডাইং আলোর পাঠশালা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জহিরুল ইসলাম মাখন।