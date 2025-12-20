অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প
চার দিনব্যাপী অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে বাবুডাইং আলোর পাঠশালার স্কাউট গ্রুপ
রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বাবুডাইং আলোর পাঠশালার স্কাউট গ্রুপ সম্প্রতি চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত চার দিনব্যাপী প্রথম অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে অংশ নিয়েছে। 'প্রকৃতির মেলবন্ধনে রোভারিং’ স্লোগানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা রোভারের আয়োজনে এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপের সার্বিক সহযোগিতায় এই ক্যাম্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। গত বৃহস্পতিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল নয়টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার শেহালা কলোনী মহল্লায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ কার্যালয়ে ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়। জেলার বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি এতে অংশ নেয় বাবুডাইং আলোর পাঠশালার একটি দলও। বাবুডাইং আলোর পাঠশালা ক্যাম্পের ভেন্যু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ক্যাম্প চীফ ও বাংলাদেশ স্কাউটস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা রোভারের এসিসট্যান্ট লিডার ট্রেনার (এএলটি) সাইফুল ইসলাম। এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন প্রোগ্রাম চীফ কে এ এম মাহফুজুর রহমান, ডেপুটি ক্যাম্প চীফ জাহাঙ্গীর আলম, আবাসন ইনচার্জ ও বাবুডাইং আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূর, ক্যাম্পের সমন্বয়ক মো. হেলাল উদ্দিন শেখ নাসিম এবং ক্যাম্প পরিচালক সাঈদ মাহমুদ। বাবুডাইং আলোর পাঠশালার সহকারী শিক্ষক নির্মল কোল ট্র্যাকিং মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
বক্তারা জানান, রোভার সদস্যরা ক্যাম্প চলাকালীন সময়ে ২৫টি রোমাঞ্চকর ও শিক্ষণীয় মিশন সম্পন্ন করবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'সেভ দ্য নেচার এন্ড আর্ন মানি', 'নেচার অবজারভেশন', 'ব্যাক উডস্ ম্যান কুকিং', 'নাইট হাইকিং', 'সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট', 'ক্যারিয়ার প্ল্যানিং' এবং 'ফায়ার এন্ড রেসকিউ'। এসব চ্যালেঞ্জের অংশ হিসেবে তারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত জঙ্গল, টিলাবেষ্টিত প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রম করে এবং ঐতিহাসিক সোনামসজিদ পরিদর্শন করে। এছাড়া কোল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের জীবন গাঁথার গল্প জানার সুযোগও পায় তারা।
উদ্বোধন শেষে রোভার সদস্যরা বাবুডাইং এলাকার পাহাড়ি টিলা, জঙ্গল, খাঁড়ি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার গ্রাম পরিদর্শন করে ট্র্যাকিং শুরু করে, যা দুপুরে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় শেষ হয়। সেখানে মধ্যাহ্নভোজের পর হিল ফান, হাঁড়ি ভাঙা, রশি টানা, আর্চারি প্রতিযোগিতার মতো চ্যালেঞ্জ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ক্যাম্পে ফিরে তারা প্রার্থনা শেষে নাইট হাইকিং-এ অংশ নেয়।