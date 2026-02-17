আলোর পাঠশালা

উৎসব

বসন্তের রঙ ও পিঠার সুবাসে উৎসবমুখর রাজশাহী আলোর পাঠশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক
বসন্তের রঙ আর পিঠার সুবাসে রঙিন রাজশাহী আলোর পাঠশালা। ছবিতে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

প্রকৃতির রূপবদলের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করে নিতে মেতে উঠেছে রাজশাহী আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা। শিমুল ফুলের রাঙা আভা আর শীতের বিদায়ী আমেজে আজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য 'বসন্ত বরণ ও পিঠা উৎসব'।

বসন্তের এই নতুনত্বকে রঙিন ও প্রাণবন্ত করে তুলতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিয়েছে নানা উদ্যোগ। উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল হরেক রকমের পিঠাপুলি। শিক্ষার্থীরা গত রাত থেকেই নিজ হাতে তৈরি করেছে ঐতিহ্যবাহী সব পিঠা। সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্টল সাজিয়ে তারা সহপাঠী ও অতিথিদের মাঝে এই পিঠা পরিবেশন ও বিক্রি করে।

বসন্তের রঙ আর পিঠার সুবাসে রঙিন রাজশাহী আলোর পাঠশালা। ছবিতে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পিঠা উৎসব ও বসন্ত বরণের এক ঝলক।

বসন্ত মানেই নতুন আশার প্রতীক। গাছে গাছে নতুন পাতা আর ফুলের সমারোহের মাঝে শিক্ষার্থীরা নেচে-গেয়ে বরণ করে নেয় এই ঋতুকে। বাসন্তী সাজে সজ্জিত শিক্ষার্থীদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো পাঠশালা প্রাঙ্গণ।

নিজেদের তৈরি পিঠা দিয়ে বসন্তকে বরণ করে নেয় শিক্ষার্থীরা।

বসন্ত কেবল একটি ঋতু নয়, এটি উদ্দীপনার বার্তা নিয়ে আসে। এই সময়ে প্রকৃতির প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ রক্ষায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি এ ধরনের সৃজনশীল উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মনের বিকাশ ঘটাতে এবং আগামী দিনে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

উপস্থিত শিক্ষক ও অভিভাবকেরা মনে করেন, এ ধরনের উৎসব সোনামণিদের মধ্যে নতুন আশার বীজ বপন করে, যা তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

