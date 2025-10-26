দেশ থেকে বাল্য বিবাহ দূর করতে চায় সাদিয়া

এগিয়ে চলা
দেশ থেকে বাল্য বিবাহ দূর করতে চায় সাদিয়া
বাল্যবিবাহের ভয়াবহতা সম্পর্কে সমাজকে সোচ্চার করতে চায় সাদিয়া। রাজশাহী আলোর পাঠশালায় ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী মোসা: সাদিয়া আক্তার। তার বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। তারা তিন বোন। খুব ছোট বেলায় তার বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সে পড়ালেখা করতে পারেনি। মেজো বোনও লেখাপড়া বাদ দিয়ে বাড়িতে বসে আছে। এখন সাদিয়ার বাবা-মা এর একমাত্র স্বপ্ন সাদিয়াকে নিয়ে। বড় মেয়ে দুই সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে এসে থাকে। সাদিয়া ছোটবেলা থেকে এসব অশান্তি দেখে এসেছে।
সাধারণত সব শিক্ষার্থীদের বাবা-মা এর সাথে তাদের সন্তান দের নিয়ে তারা কী ভাবেন এ বিষয়ে কথা বলেন রাজশাহী আলোর পাঠশালার শিক্ষকগণ। সাদিয়ার বাবাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি আপনার মেয়েকে বড় করে কী বানাতে চান? উনি বলেছিলেন, ' আমি শুধু চাই আমার একটা মেয়ে অন্তত পড়াশোনা শেষ করুক। ও যা করতে চাবে তাই-ই করবে। সাদিয়া চায় একদিন এই দেশ থেকেই যেনো বাল্যবিবাহ দূর হয়। মেয়েরা যেনো নিজের জীবন নিয়ে সচেতন হয়। কেউ যেনো তার বড় বোনের মতো ভুল না করে। এ কারণে সে পড়াশোনা শেষ করে সমাজের জন্য কিছু করতে চায় । যেনো সে সবাইকে তার কথা বোঝাতে সক্ষম হয়।