মানুষের মতো মানুষ হয়ে মায়ের পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্ন বিথীর

মানুষের মতো মানুষ হয়ে মায়ের পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্ন বিথীর
প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার একজন মেধাবী শিক্ষার্থী মোছা. বিথী আক্তার। পড়াশোনার প্রতি আগ্রহের কারণে সে সকলের কাছে প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়েছে। তার পিতা আবদুল বারেক এবং মাতা তেশনা খাতুন। জন্মের কয়েক মাস পরেই তার পিতা মাতার মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। নিরুপায় হয়ে বিথী আক্তারের মা বিথীকে নিয়ে নিজের বাবার বাড়ি প্রথম আলো চরে চলে আসেন। এখানেই মেয়েটির বেড়ে ওঠা। বিথী আক্তারের নানা–মামাদেরও সচ্ছল পরিবার নয়। সব মিলিয়ে অনেক কষ্ট করে বিথীকে তার মা বড় করে তুলছে।
বিথী আক্তারের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাকে প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। পাঠশালার শিক্ষকবৃন্দ পিতৃহীন মেয়েটিকে অনেক যত্ন করে পড়াশোনা করাচ্ছেন। পড়াশোনায় বেশ ভালো সে। গত বছর পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে সে। এখন সে এই বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে। ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা কয়েক দিন পরেই অনুষ্ঠিত হবে। বিথী আক্তার বলে, ‘আমি এবারও বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করব। সে লক্ষ্যে পড়াশোনা করছি। আমার ইচ্ছা, ভালোকরে পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হব। মায়ের পাশে দাঁড়াব।’
পাঠশালার প্রধান শিক্ষক জনাব আজিজুল হক বলেন, মেয়েটিকে আমরা দেশের সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। সে যাতে মানুষের মতো মানুষ হতে পারে তার জন্য যতটুকু সহযোগিতা করা দরকার তা আমরা করব।