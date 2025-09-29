নারী অধিকার নিয়ে কাজ করতে চায় মিষ্টি

স্বপ্ন দেখা
নারী অধিকার নিয়ে কাজ করতে চায় মিষ্টি
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত রাজশাহী আলোর পাঠশালার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী সানজিদা আক্তার মিষ্টি। সে স্কুলের নিয়মিত শিক্ষার্থী। সবাই তাকে মিষ্টি নামে ডাকে। খুব ছোট্টবেলায় বাবাকে হারায় মিষ্টি। তার মা আরেকটি বিয়ে করে অন্যের সংসারে চলে যায়। তখন থেকেই মিষ্টি তার দাদা-দাদির কাছে থাকে। তার নানার বাড়ির সাথে তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। মূলত তার দাদির উপার্জনে তাদের সংসার চলে। তার দাদি শহরের একটি শাড়ির দোকানে সেলাই এর কাজ করে।
রাজশাহী আলোর পাঠশালায় বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ আছে বলেই মিষ্টি পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে। তা না হলে তাকেও তার দাদির মতো সংসারের হাল ধরতে হতো। মিষ্টি বড় হয়ে পুলিশ অফিসার হতে চায়। সে সমাজ থেকে অন্যায় দূর করতে ভূমিকা রাখতে চায়। পাশাপাশি আরো যেসব অন্যায়ের মানুষ বিচার পায়না তাদের পাশে দাঁড়াতে চায় মিষ্টি। তাছাড়া মিষ্টি নারী অধিকার নিয়েও কাজ করতে চায়। বাবা মা এর আদর সে কখনো পায়নি। সে স্কুলে আসার পরে তার দাদা স্কুলে এসে তার খোঁজ নিয়ে যায়। মিষ্টির দাদা বলেন, ' আমার নাতনি অনেক অসহায়। সে বাবা-মায়ের আদর পায়নি। কিন্তু সে সমাজের জন্য কিছু করতে চায়। তার ইচ্ছা সে পুলিশ অফিসার হবে। প্রথম আলো ট্রাস্টকে ধন্যবাদ তারা আমার নাতনির মতো অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যাবস্থা করেছে।'