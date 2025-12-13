শিক্ষার্থীদের ফুটবল প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জাতীয় দলের তারকা মর্জিনা মারডি

ফুটবল প্রশিক্ষণ
শিক্ষার্থীদের ফুটবল প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জাতীয় দলের তারকা মর্জিনা মারডি
বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৫ শেষ হতেই প্রতিভা বিকাশের আনন্দে মেতে উঠেছে গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালার সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা। তীব্র দারিদ্র্যের মাঝেও ফুটবল, গান, নাচসহ বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় তারা নিজেদের নিয়োজিত করেছে। তাদের ফুটবল প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন এই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও জাতীয় গোল্ডকাপ চ্যাম্পিয়ন মর্জিনা মারডি।
প্রত্যন্ত এই অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা যেখানে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষার জন্য চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে, সেখানে তাদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের এই আগ্রহ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। প্রতিদিন সকাল ১০টায় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের পছন্দের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। শিক্ষক মোঃ মাফিজুর রহমান গান ও নাচের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, অন্যদিকে ফুটবলপ্রেমীরা প্রাক্তন কৃতী ছাত্রী মর্জিনা মারডির কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।
মর্জিনা মারডি ২০২৪ সালে এই স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন এবং একই বছর জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব ১৭) চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি রাজশাহী প্রমীলা ফুটবল একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং ছুটিতে বাড়ি এসে তার বিদ্যালয়ের ছোটদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। শীতের সকালের মনোরম পরিবেশে শিক্ষার্থীরা জাতীয় পর্যায়ে খেলার স্বপ্ন নিয়ে অনুশীলন করছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণ প্রথম আলো ট্রাস্টের কাছে এই প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের 'শেকড় থেকে শিখরে পৌঁছানোর' জন্য সহযোগিতা কামনা করেছেন। আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা বিশ্বাস করে, প্রথম আলো ট্রাস্ট তাদের পাশে থাকায় দারিদ্র্যতার কাছে তারা হার মানবে না।