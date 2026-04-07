চরের প্রতিকূলতা জয় করে হাফসার স্বপ্ন চিকিৎক হওয়া

স্বপ্ন দেখা
চরের প্রতিকূলতা জয় করে হাফসার স্বপ্ন চিকিৎক হওয়া
মোছা. হাফছা খাতুন, প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার চতুর্থ শ্রেণির একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। চরাঞ্চলের প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও নিষ্ঠার জোরে অন্যদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ছোটবেলা থেকেই তার একমাত্র লক্ষ্য ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে চরের অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো। হাফছার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ, নিয়মানুবর্তিতা ও নিষ্ঠা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছে। শিক্ষকদের কাছে সে একজন ভদ্র, পরিশ্রমী ও মনোযোগী ছাত্রী হিসেবে পরিচিত। চরের ব্যাপক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে এবং ভালো ফলাফলের জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
সব মিলিয়ে, হাফছা খাতুনকে শুধু একজন শিক্ষার্থী হিসেবে না দেখে, একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতীক হিসেবে দেখছেন এলাকার মানুষ। তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি, পরিশ্রম এবং মানবসেবার স্বপ্ন একদিন তাকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে এমনটাই সবার প্রত্যাশা।