দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে ভালো পুলিশ হওয়ার স্বপ্ন ষষ্ঠ শ্রেণির মেহেদীর

স্বপ্ন দেখা
দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে ভালো পুলিশ হওয়ার স্বপ্ন ষষ্ঠ শ্রেণির মেহেদীর
পুলিশকে সবাই খারাপ বলে। কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণির চটপটে ছেলে মেহেদী হাসান ভালো পুলিশ হয়ে আইনের সঠিক ব্যবহার করতে চায়। তার স্বপ্ন, বড় হয়ে পুলিশের একজন কর্মকর্তা হবে এবং গরীব ও নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াবে। এমন স্বপ্ন নিয়েই প্রতিনিয়ত অভাব-অনটনের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে সে। মেহেদী হাসান রাজশাহী আলোর পাঠশালাতে পড়াশোনা করছে। শুধু পড়াশোনাই না, মেহেদী খেলাধূলায়ও অনেক ভালো।
বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে মেহেদীর সরব উপস্থিতি তাকে সহপাঠী ও শিক্ষকদের কাছে অত্যন্ত পছন্দের করে তুলেছে। বাবা-মা ও চার ভাইবোন নিয়ে তাদের পরিবার। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার বাবা, যিনি একটি দোকানে কাজ করেন। বড় ভাই স্থানীয় একটি কলেজে পড়াশোনা করেন। দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে চললেও মেহেদীর স্বপ্ন দেখা থেমে নেই। মেহেদীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেন সে পুলিশ হতে চায়? উত্তরে সে জানায়, ' স্যার, সবাই পুলিশকে খারাপ বলে। আমি ভালো পুলিশ হতে চাই। ভালো পুলিশ হয়ে ভালো কাজ করতে চাই। আমাদের মতো গরীব লোকজন যারা নির্যাতনের শিকার হয়, এমন গরীব লোকদের পাশে দাঁড়াতে চাই।'