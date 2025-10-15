মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন

টাইফয়েড টিকা
মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা টাইফয়েডের টিকা পেয়েছে। গত সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মাঝে এ টিকা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় এ টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ।
মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের টিকা প্রদান করেন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক মো. নিজাম উদ্দিন ও কমিউনিটি ক্লিনিকের হেলথ প্রোভাইডার মো. আবুল কাশেম এবং স্বাস্থ্য কর্মী মোসা. জাহানারা বেগম।
মো. নিজাম উদ্দিন বলেন, ‘গত পরশু থেকে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে নিজ বিদ্যালয়ে টিকা দেওয়া হবে। টিকার ডোজ শূন্য দশমিক পাঁচ এমএল। এ টিকার ডোজ একটি। এ টিকা দিতে হয় বাহুর ওপরের বহিরাংশের মাংসপেশিতে। টিকা দেওয়ার পর যদি কোন প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনে টিকা গ্রহীতাকে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।'