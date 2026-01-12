ক্রিকেটার হতে চায় রাশিদুল ইসলাম

এগিয়ে চলা
ক্রিকেটার হতে চায় রাশিদুল ইসলাম
প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাশিদুল ইসলাম। ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে জেগে ওঠা চরাঞ্চলে, যেখানে জীবনযাত্রার প্রতিটি ধাপে সংগ্রাম, সেখানেই বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠছে সে। রাশিদুল ইসলামের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হলো—বাংলাদেশের একজন সফল ক্রিকেটার হওয়া। অজস্র প্রতিভাবান শিশুর ভিড়ে সে আলাদা, কারণ তার চোখে স্বপ্নপূরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।
ছোটবেলা থেকেই বই-খাতার পাশাপাশি ক্রিকেটের প্রতি রাশিদুলের গভীর অনুরাগ। যখনই সুযোগ মেলে, গ্রামের মাঠে ব্যাট-বল হাতে নেমে পড়ে সে। তার খেলাধুলায় অদম্য আগ্রহ গ্রামের মানুষের চোখেও পড়েছে। পরিবারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও তার এই স্বপ্নের প্রতি বাবা-মায়ের সমর্থন অটুট। রাশিদুল ইসলামের বাবা মেহের জামাল পেশায় একজন অটো রিকশাচালক। সীমিত আয় দিয়েই তিনি পরিবার চালান। মা রাশেদা বেগম একজন গৃহিণী, যিনি সবসময় সন্তানের ভালো ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করেন এবং তাকে অনুপ্রেরণা যোগান। সচ্ছলতা না থাকলেও সন্তানের স্বপ্নের প্রতি তাদের আত্মবিশ্বাস অটল।
রাশিদুল থেমে থাকার পাত্র নয়। সব প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গী করে নিজ উদ্যোগে, গ্রামের খোলা মাঠেই সে নিয়মিত কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই অনুশীলন তাকে আরও শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। তার কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ, বর্তমানে রাশিদুল প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার সেরা অলরাউন্ডার হিসেবে পরিচিত। তার এই অর্জন প্রমাণ করে যে, সুযোগ সীমিত হলেও মেধা ও ইচ্ছাশক্তি থাকলে স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। রাশিদুল ইসলামের গল্প চরাঞ্চলের হাজারো শিশুর জন্য এক অনুপ্রেরণার উৎস, যারা প্রতিকূলতার মাঝেও বড় স্বপ্ন দেখে। তার দৃঢ়তা একদিন তাকে জাতীয় পর্যায়ে সফল ক্রিকেটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে—এই প্রত্যাশা তার পরিবার, শিক্ষক এবং সহপাঠীদের।