আলোর পথ ধরে সমাজসেবক হতে চায় রাজশাহীর আরাফাত

আলোর পথ ধরে সমাজসেবক হতে চায় রাজশাহীর আরাফাত
নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার পাশাপাশি সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখছে রাজশাহীর সম্ভাবনাময় তরুণ মো. আরাফাত হোসেন। অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর মানবিক মূল্যবোধকে পুঁজি করে সে একজন আদর্শ সমাজসেবক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।
আরাফাত বর্তমানে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত রাজশাহী আলোর পাঠশালার নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে সে সবার বড়। পারিবারিক নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি তার রয়েছে প্রবল আগ্রহ ও গভীর ভালোবাসা। শান্ত, ভদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে সহপাঠী ও শিক্ষকদের কাছে সে বেশ জনপ্রিয়।
আরাফাতের মতে, শিক্ষা শুধুমাত্র নিজের উন্নতির জন্য নয়, বরং সমাজকে সুন্দর ও মানবিক করে গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম। সে বলে, ‘প্রথম আলো ট্রাস্ট যেভাবে সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের পাশে থেকে কাজ করছে, আমি তাদের এই আলোর পথ ধরেই একদিন হাজারো অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই।’
আরাফাতের এই মানবিক স্বপ্নকে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন তার পরিবার ও শিক্ষকেরা। বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক জানান, আরাফাত অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও সম্ভাবনাময় একজন শিক্ষার্থী। সঠিক দিকনির্দেশনা ও সুযোগ পেলে সে ভবিষ্যতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।
বর্তমান সময়ে যখন অনেক তরুণ বিপথে যাচ্ছে, তখন আরাফাতের মতো স্বপ্নবান ও সমাজসেবার অঙ্গীকারে বলীয়ান তরুণ সমাজের জন্য এক দারুণ অনুপ্রেরণা।