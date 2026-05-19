আন্তঃক্লাস প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার শিক্ষামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অদ্য ১৪ মে বিকেল ৪টায় বিদ্যালয় মাঠে আন্তঃক্লাস প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলাটি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়। এতে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে।
খেলায় নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পুরো ম্যাচজুড়ে খেলোয়াড়দের আন্তরিকতা, শৃঙ্খলা ও দলীয় সমন্বয় উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। দর্শক হিসেবে উপস্থিত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার মংক্যউ মারমা। তিনি শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হওয়ার আহ্বান জানান এবং বলেন, পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতার মধ্য দিয়ে নেতৃত্বগুণ, শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
খেলা শেষে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী উভয় দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষার্থীদের হাতে ট্রফি ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দেন। খেলায় সেরা গোলকিপার হিসেবে ফুলকলি এিপুরা (ষষ্ঠ শ্রেণি) ও ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হিসেবে নন্দিতা ত্রিপুরা (অষ্টম শ্রেণি), এবং সেরা গোলদাতা হিসেবে উখিমে মারমা (নবম শ্রেণি) পুরস্কার অর্জন করে। এ সময় খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানানো হয় এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।
সমগ্র আয়োজনটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এ ধরনের ক্রীড়া আয়োজন শিক্ষার্থীদের মাঝে ইতিবাচক মনোভাব, আত্মবিশ্বাস ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।