বিজিবি হয়ে দেশের সীমান্তরক্ষা করতে চায় তানভীরুল

স্বপ্ন দেখা
বিজিবি হয়ে দেশের সীমান্তরক্ষা করতে চায় তানভীরুল
গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালার অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোঃ তানভীরুল ইসলাম । তার বাড়ি পানিশাইল গ্রামে। তানভীরুলের বাবার নাম মোঃ ইয়াসিন সরদার। তার মায়ের নাম মোসাঃ ববিতা বেগম। শ্রেণিকক্ষে তার উপস্থিতি খুব ভালো। শিক্ষার্থীদের সাথে তার চলাফেরা ভালো। শুধু সহপাঠীদের কাছেই না, শিক্ষকদের কাছেও সে অত্যন্ত পছন্দের। তাদের অভাবের সংসার। তার কোনো ভাইবোন নেই। তাদের নিজেদের কোনো জমি নেই। তার বাবা দীনমজুরের কাজ করে যা রোজগার করেন তা দিয়ে তাদের সংসার ও লেখাপড়ার খরচ চালাতে হিমসিম খেতে হয়।
তানভীরুলের বাবা পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে চলতে হয় তাদের। এই অভাবের মধ্যেও তানভীরুল স্বপ্ন দেখে একদিন সে অনেক বড় হবে। বড় হয়ে বিজিবির একজন অফিসার হবে। তানভীরুলের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তুমি বিজিবি হতে চাও কেনো? তানভীরুল বলে, 'আমি বিজিবি হয়ে দেশের জন্য ভালো কাজ করতে চাই। দেশের সীমান্ত রক্ষায় অবদান রাখতে চাই , নির্যাতনের শিকার হয় এমন গরিব লোকদের পাশে দাঁড়াতে চাই।' তানভীরুল সম্পর্কে জানতে চাইলে পানিশাইল গ্রামের মেম্বার মোঃ আজিবর রহমান বলেন, তানভীরুল ছেলেটি খুব শান্ত স্বভাবের। ছেলেটি বড় হয়ে একজন বিজিবি হতে চায়। তার স্বপ্ন পূরণ হোক এটাই দোয়া করি।