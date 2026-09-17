পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবলে আলো ছড়াচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণির মানিক

স্বপ্ন দেখা
পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবলে আলো ছড়াচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণির মানিক
অদম্য ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম আর পায়ের নিখুঁত ড্রিবলিংয়ে নজর কেড়েছে উদীয়মান কিশোর ফুটবলার মো. মানিক। মদনপুর আলোর পাঠশালার ষষ্ঠ শ্রেণির এই শিক্ষার্থী ফুটবলের সবুজ মাঠে এখন বুনছে জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন।
মানিক এক সাধারণ পরিবারে বেড়ে উঠছে। তার বাবা মো. সুমন দিনমজুর এবং মা রিনা বেগম গৃহিণী। এক ভাই ও এক বোনের মধ্যে সে বড়। সংসারের টানাপোড়েন থাকা সত্ত্বেও ছেলের ফুটবলের প্রতি আগ্রহকে উৎসাহিত করে চলেছেন তার বাবা-মা।
ছোটবেলা থেকেই বলের প্রতি আলাদা টান মানিকের। একা একাই চলত ড্রিবলিং ও শট প্র্যাকটিস। মদনপুর আলোর পাঠশালার আন্তঃশ্রেণি ফুটবল প্রতিযোগিতা ও স্থানীয় বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অলরাউন্ড নৈপুণ্য দেখিয়ে ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকবার সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিতে নিয়েছে সে।
নিজের স্বপ্নের কথা জানিয়ে মানিক বলে, ‘আমার মূল লক্ষ্য কঠোর পরিশ্রম করে একদিন জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়া। জামাল ভূঁইয়া ও তপু বর্মণদের মতো লাল-সবুজের জার্সি গায়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করতে আমি যেকোনো কষ্ট করতে রাজি।’