বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে

অভিভাবক সমাবেশ
বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে
রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বাবুডাইং আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান উন্নয়ন বিষয় নিয়ে ১০ আগস্ট 2025 রোববার অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বর্তমান পড়ালেখার মান, বিদ্যালয়ে উপস্থিতিসহ অভিভাবকদের করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূর। শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার মহাডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন অত্র বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাকালীন সহযোগী বন্ধু চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার হোসেন। অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য দেন সাইদুর রহমান, রুমালী হাঁসদা, বিশ্বনাথ টুডু, আরোতি টুডু, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শংকর চন্দ্র দাস, সিনিয়র শিক্ষক লুইশ মুর্মু প্রমূখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক সাঈদ মাহমুদ।
এসময় প্রধান শিক্ষক বলেন, অত্র এলাকার ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে, তারা স্কুলে না এসে মৌসুমী কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে বেশি আগ্রহী। এ ব্যাপারে অভিভাবকরাও অসচেতন। অভিভাবকরাও শিক্ষার্থীদের স্কুলে পাঠানোর চাইতে কাজে পাঠাতেই বেশি আগ্রহী। ফলে নিয়মিত স্কুলে না আসার জন্য শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে। তাই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্কুলে পাঠাতে ও বাড়িতে ঠিক মতো পড়াশোনা করানোর জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্ববান জানান।
অন্যদিকে অভিভাবকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের স্কুলে নিয়মিত পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মানোন্নয়নে বিদ্যালয়ের একাগ্রতার কথা স্বীকার করেন। এসময় তাঁরা বলেন, অত্র এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক বা শিক্ষিত ব্যক্তি না থাকায় তাঁদের সন্তানদের প্রাইভেটে পড়তে দিতে পারেন না। কিন্তু বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাইভেট পড়ানো জরুরী। তাই বিদ্যালয়ে পাঠদান সময়ের বাইরেও শিক্ষার্থীদের যেন প্রাইভেট পড়ানো হয় সে ব্যাপারে শিক্ষকদের কাছে দাবি জানান অভিভাবকবৃন্দ। শেষে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে এবং শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার অনুরোধ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।