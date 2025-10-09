বড় হয়ে মায়ের অবলম্বন হতে চায় পিতৃহীন আফিফা মনি

ছোট্ট মনির স্বপ্ন
বড় হয়ে মায়ের অবলম্বন হতে চায় পিতৃহীন আফিফা মনি
দমদমিয়া আলোর পাঠশালার তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী আফিফা মনি। মনির আলম (মৃত) ও মিনারা বেগম দম্পতির দুই মেয়ের মধ্যে আফিফা ছোট। ২০২২ সালের ১৯ মে আফিফার বাবা মনির আলম হঠাৎ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবার মৃত্যুতে তাদের পরিবারে নেমে আসে হতাশার ছায়া। দুই মেয়েকে নিয়ে কীভাবে সব সামলাবেন সেটা নিয়ে বিপাকে পড়েন মা মনিরা বেগম। তারপরও মেয়েদের মানুষ করা নিয়ে প্রত্যয়ী তিনি। সেই প্রত্যয় নিয়েই জীবনসংগ্রাম করে যাচ্ছেন তিনি।
স্বামীর অকালপ্রয়াণে দুই মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তিত হলেও চেষ্টা থেমে নেই তাঁর। অনেক কষ্টে তিনি সংসার চালিয়ে দুই মেয়েকে জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আফিফার বড় বোন সাফিয়া দমদমিয়া আলোর পাঠশালা থেকে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণি পাস করে বর্তমানে লেদা উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে। এখন আফিফা এই বিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী। পড়াশোনায়ও বেশ মনোযোগী।
বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও? এমন প্রশ্নের উত্তরে আফিফা বলে, ‘বড় হয়ে আমি আমার মায়ের ভরসা হতে চাই, মায়ের পাশে দাঁড়াতে চাই। এর জন্য পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। আমার মাকে যেন আর কোনো কষ্ট করতে না হয়। আমি যেন আমার মায়ের চোখের জল মুছে দিয়ে বলতে পারি—আমি তো আছি মা, চিন্তা করো না। এটুকুই আমার স্বপ্ন।’