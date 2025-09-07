বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে

কর্মসূচি পালন
বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে বাবুডাইং আলোর পাঠশালা। এ উপলক্ষে শনিবার ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বাবুডাইং আলোর পাঠশালা বিদ্যালয়ে কিরাত, হামদ-নাত, কুইজ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী মরিয়ম খাতুন। বিদ্যালয়ের সভাপতি জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূর। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য দেন জামিয়া সালাফিয়া নূরানী ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস। এরপর শিক্ষার্থীদের নিয়ে হামদ-নাত, কিরাত ও নবীজী (সা.) কে নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে চারটি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা ও পৃথকভাবে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিযোগিতার ২০ জন বিজয়ীকে পুরস্কার হিসেবে শিক্ষা উপকরণ তুলে দেয়া হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক সাঈদ মাহমুদ।
এসময় বক্তারা বলেন, হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবী ও রাসুল। তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন তাওহিদের বাণি নিয়ে। প্রচার করেছেন শান্তির ধর্ম ইসলাম। তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান মানবিক মানুষ। যে বিধর্মী নারী তাঁর পথে কাটা বিছিয়ে তাকে কষ্ট দিয়েছেন, সেই নারী অসুস্থ হলে সেবা করে তাকে সুস্থ্য করেছেন তিনি। তিনি মানুষকে শান্তির পথে নিয়ে এসেছেন। আমরা তার আদর্শকে অনুসরণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করব। শেষে সকলকে নিয়ে দোয়ার আয়োজন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন আব্দুল কুদ্দুস।