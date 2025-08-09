রাজশাহী আলোর পাঠশালায় অনুষ্ঠিত হয়েছে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা কার্যক্রম

স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রম
রাজশাহী আলোর পাঠশালায় অনুষ্ঠিত হয়েছে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা কার্যক্রম
রাজশাহী আলোর পাঠশালায় গত ৬ আগস্ট ২০২৫ আরএইচস্টেপ (রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ সার্ভিসেস ট্রেইনিং এন্ড এডুকেশন) এর সৌজন্যে মেয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন উম্মে কুলসুম (ক্লিনিক ম্যানেজার, আরএইচস্টেপ), মোসা: আসিয়া খাতুন (সহকারী কাউন্সিলর, আরএইচস্টেপ)। এখানে শিক্ষার্থীদের মাঝে 'কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন সাস্থ্যবিষয়ক' সচেতনতার কথা বলা হয়েছে।
কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনায় মূলত বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার এবং যৌন সংক্রামক রোগ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। এর মধ্যে, নিরাপদ প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, গর্ভাবস্থা এবং যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার না হওয়ার মতো বিষয়গুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তারা মেয়ে শিক্ষার্থীদের একটি করে স্যানিটারি ন্যাপকিন, কলম ও নোটপ্যাড উপহার দেন।
কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (Adolescent Sexual and Reproductive Health) বলতে কি বোঝায়, বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, সেই সাথে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। রাজশাহী আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক মোসাম্মত রেজিনা খাতুন বলেন, ' কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক যেকোনো সমস্যা বা দ্বিধা দূর করতে কাউন্সেলিং এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকলে, কিশোরীরা তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে এবং সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে।'