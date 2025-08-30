সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চায় রেশমা আক্তার

স্বপ্ন দেখা
সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চায় রেশমা আক্তার
লক্ষ্মীপুর জেলার ২০নং চর রমনী মোহন ইউনিয়নের মজু চৌধুরীর হাটের মেঘনা নদীর পাড়ে অবস্থিত,প্রথম আলো ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালা। এখানে প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় দুইশত জেলে পরিবারের সন্তানদের পাঠদান করা হয়। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে প্রথম শ্রেণির রেশমা আক্তার। তার বাবার নাম মাঈন উদ্দিন মাঝি আর মা মৃত লাইজু আক্তার। রেশমার চার বছর বয়সে তার মা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।
ছয় ভাই-বোনের মধ্যে রেশমা ৩য়। তার বাবা অতিকষ্টে নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি নিজে পড়ালেখা করতে না পারলেও তার সন্তানরা যাতে পড়াশোনা করতে পারে সেই চেষ্টা করেন। তিনি রেশমাকে মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালায় প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। তিনি চান তার মেয়ে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। রেশমা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে। তার পড়াশোনার প্রতি অনেক আগ্রহ। প্রথম আলো ট্রাস্ট কে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে বলে, বর্তমানে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালায় লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছি। আমি উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে চাই। গ্রামের মানুষের সেবা করতে চায়। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাই যাতে আমার মায়ের মতো কেউ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বরণ না করে।