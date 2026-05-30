আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখছে তামিম

স্বপ্ন দেখা
আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখছে তামিম
মেঘনা নদীর বিশাল জলরাশির বুকে যখন ভোরের সূর্য হাসে, তখন নদীর পাড়েই জেগে ওঠে এক ব্যতিক্রমী আলোর পাঠশালা- মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালা। আর এই পাঠশালারই চতুর্থ শ্রেণির এক স্বপ্নবাজ শিক্ষার্থী মোঃ আব্দুর রহমান তামিম। নদীপাড়ের এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া তামিমের স্বপ্নের পরিধি কিন্তু আকাশচুম্বী। সে স্বপ্ন দেখে নীল আকাশ ছোঁয়ার, আকাশ জয় করার। নদীর কলতান আর বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে শুনতে বড় হওয়া তামিমের চোখ সবসময় থাকে মেঘমালার ওপারে। যখনই মাথার ওপর দিয়ে কোনো উড়োজাহাজ সাদা মেঘের বুক চিরে চলে যায়, তামিম অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। সে মনে-প্রাণে উপভোগ করতে চায় আকাশের সেই অসীম বিশালতা।
তামিম খুব ভালো করেই জানে, এই আকাশচুম্বী স্বপ্নকে সত্যি করতে হলে পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই। তাই দারিদ্র্যের বাধা সত্ত্বেও সে প্রতিদিন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তার পাঠশালার পড়া শেষ করে। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে কঠোর পরিশ্রম, অদম্য ইচ্ছা আর সততা থাকলে যেকোনো বাধা পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। পড়াশোনা শেষ করে ভবিষ্যতে বিমানের একজন দক্ষ পাইলট হওয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য।
ধীবর আলোর পাঠশালার শিক্ষকরা জানান, তামিমের এই অদম্য ইচ্ছা আর পড়াশোনার প্রতি একাগ্রতা সত্যিই প্রশংসনীয়। মেঘনার পাড় থেকে ডানা মেলে একদিন সে ঠিকই ককপিটে বসবে এবং তার হাতের ছোঁয়ায় বিমান উড়বে নীল আকাশে। তামিমের এই স্বপ্ন পূরণে সমাজের বিত্তবান ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা তার পথকে আরও সুগম করতে পারে।