বিধবা মায়ের ঢাল হতে চায় মেঘনাপাড়ের লড়াকু ছাত্রী রিমু
বিধবা মা সাজেদা বেগমের কষ্টের লাঘব করতে চায় মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালার চতুর্থ শ্রেণীর লড়াকু ছাত্রী রিমু। বাবা নূর নবী মারা যাওয়ার পর মা সাজেদা আক্তারের কপালে নেমে আসা দুশ্চিন্তা রিমুর ছোট মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। পরিবারের দ্বিতীয় কন্যা হিসেবে সে এখন থেকেই কাঁধে তুলে নিতে চাইছে আগামীর দায়িত্ব।
রিমুর স্বপ্ন অনেক বড়; সে বড় হয়ে একজন সেবিকা (নার্স) হবে। মেঘনাপাড়ের অবহেলিত মানুষের রোগ-শোক খুব কাছ থেকে দেখেছে সে। তার বিশ্বাস, একটি সাদা অ্যাপ্রন আর মমতাময়ী হাতের ছোঁয়া পেলে তার মায়ের মতো হাজারো সাজেদার দুঃখ ঘুচে যাবে। অভাবের সংসারে পাঠশালার বইগুলোই তার একমাত্র সম্বল। স্কুল শেষে মেঘনার তীরে বসে থাকা রিমুকে বাতাসের সাথে মিশে থাকা নোনা স্বাদ প্রতিনিয়ত তার লক্ষ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। শত প্রতিকূলতার মাঝেও সে বিশ্বাস করে, পড়াশোনার মাধ্যমেই সে একদিন মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে এবং বাবার অপূর্ণ স্বপ্নগুলো পূরণ করবে।
মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালায় বিনা বেতনে পড়াশুনা করতে পারায় অভাবী সংসারে রিমুর মাকে আর কোনো কষ্ট পোহাতে হচ্ছে না। এ কারণে বিধবা সাজেদা বেগম কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আলো ট্রাস্টকে। রিমুর এই অদম্য ইচ্ছা তাকে প্রতিদিন আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আলোর পথে।