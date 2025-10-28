শুধু বিজ্ঞানী নয়, সৎ মানুষ হতে হবে— জয়ন্তী ত্রিপুরা

শুধু বিজ্ঞানী নয়, সৎ মানুষ হতে হবে— জয়ন্তী ত্রিপুরা
বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার কচ্ছপতলীর মেয়ে জয়ন্তী ত্রিপুরা। বিজ্ঞানের প্রতি আছে তার বিশেষ আগ্রহ। তাই সে বড় হয়ে বিজ্ঞানী হতে চায়। প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী জয়ন্তী ত্রিপুরা। ক্লাসে সবচেয়ে বেশি মনোযোগী ছাত্রী সে। গত বছর (২০২৪) বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল সে।
পড়ালেখার পাশাপাশি চিত্রাঙ্কন, নাচ ও খেলাধুলায় বেশ পটু জয়ন্তী। এ বছর ১৫ মে ৪৬ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণের পর বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরও বেড়েছে। মেলায় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শনের পর অন্যদের সৃজনশীলতা দেখে সে মুগ্ধ ও উৎসাহিত হয়েছে।
তার এই আগ্রহ দেখে বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে ও উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতে বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন 'বিজ্ঞান চিন্তা' পড়তে দেওয়া হয়। এটি ছিল বিজ্ঞান চিন্তার ২০২৪ সালের চতুর্থ সংখ্যা। সেখান থেকে প্রদীপ দেবের ডাইনোসরের কাহিনি, তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের কাহিনি ও তার সৃষ্টির সম্পর্কে এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরীর দেওয়া সাক্ষাৎকারটি পড়ে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা পায়। ‘শুধু বিজ্ঞানী নয়, সৎ মানুষ হতে হবে’-মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরীর এই কথাটি তাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয় এবং নিজেকেও সেভাবে গড়ে তুলছে চায় জয়ন্তী।