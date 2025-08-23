কর্মসূচি পালন
আমের জুস ও বিস্কুট পেল বাবুডাইং আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা
বরেন্দ্র কৃষি উদ্যোগের উৎপাদিত আমের জুস ও সাথে বিস্কুট খেয়ে আনন্দিত হয়েছে বাবুডাইং আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা। রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়ে গত মঙ্গলবার ১৯ আগস্ট ২০২৫ এ কর্মসূচি পালিত হয়। এসময় আলোর পাঠশালার প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণির ২৫২ জন শিক্ষার্থীকে ফ্রেশ আমের জুস ও বিস্কুট খেতে দেয়া হয়।
বরেন্দ্র কৃষি উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী মুনজের আলম মানিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা বরেন্দ্র কৃষি উদ্যোগের মাধ্যমে ভেজাল ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন করে চলেছি। মানুষজনের মাঝে শুদ্ধ খাদ্য পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমাদের বাগানে উৎপাদিত আম থেকে কেমিকেলমুক্ত আমের জুস তৈরি করে আজ তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি। তোমাদের আনন্দেই আমাদের আনন্দ। তোমাদের খুশিতেই আমরা খুশি। এসময় উপস্থিত ছিলেন বরেন্দ্র কৃষি উদ্যোগের ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান, কর্মকর্তা মোসা. মেহেরুন্নেসা, শামীম আক্তার বিপ্লব, আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূর, সহকারী প্রধান শিক্ষক শংকর চন্দ্র দাস, সিনিয়র শিক্ষক লুইশ মুর্মুসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। এসময় শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বরেন্দ্র কৃষি উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানান প্রধান শিক্ষক।