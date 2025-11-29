দমদমিয়া আলোর পাঠশালায় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

বিদায় অনুষ্ঠান
দমদমিয়া আলোর পাঠশালায় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান
প্রথম আলো ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত দমদমিয়া আলোর পাঠশালায় গত ২৭ নভেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক সমাবেশের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী রাজেশ কুমার কানু, সহকারী শিক্ষক সৈয়দ নুর, মোঃ জোনায়েদ, রবিউল আলম, আমান উল্লাহ এবং পঞ্চম শ্রেণির অভিভাবকবৃন্দ। প্রধান শিক্ষকের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।
বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী তাওজিয়া জান্নাত ওয়ারিয়া। বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী তাসফিয়া জান্নাত। সে বিদ্যালয়ের সাথে কাটানো প্রায় পাঁচ বছরের স্মৃতিচারণা করে এবং প্রথম আলো ট্রাস্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। শিক্ষকদের বক্তব্য শেষে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ফুল এবং বিদায়ী স্মারক উপহার প্রদান করা হয়।
প্রধান শিক্ষক শ্রী রাজেশ কুমার কানু তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ' নিয়মের স্রোতে আমাদের স্থির থাকার সুযোগ নেই। বিদায় অত্যন্ত নিষ্ঠুর একটা শব্দ কিন্তু কিছু বিদায় আনন্দের। এই বিদায় গর্বের, কারণ তোমরা এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেয়ে দমদমিয়া আলোর পাঠশালার প্রতিনিধিত্ব করবে। আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্মান বয়ে আনবে।' তিনি শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। সমাপনী বক্তব্যের পরে সকল শিক্ষার্থীদের সকালের নাস্তা বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।