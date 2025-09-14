রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো 'বিকাশ বিজ্ঞান চিন্তা বিজ্ঞান উৎসব - ২০২৫'

উৎসব পালন
রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো 'বিকাশ বিজ্ঞান চিন্তা বিজ্ঞান উৎসব - ২০২৫'
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত রাজশাহী আলোর পাঠশালা থেকে বিজ্ঞান উৎসবে কুইজে অংশগ্রহণ করে ১৪ জন শিক্ষার্থী এবং প্রোজেক্ট বানিয়ে অংশগ্রহণ করে ৫ জন শিক্ষার্থী। গতকাল ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোলার সিস্টেম প্রোজেক্টে মনিকা আক্তার ও হাফিজা আক্তার, বায়ুমন্ডল স্তর ১ প্রোজেক্টে সুমাইয়া আক্তার, পৃথিবীতে এক প্রান্তে দিন এক প্রান্তে রাত প্রোজেক্টে আনিকা আক্তার ও মোসা. পিংকি অংশগ্রহণ করে। কুইজে অংশগ্রহণ করে দুইজন শিক্ষার্থী পুরস্কার পেয়েছে। একজন সপ্তম শ্রেণির মুস্তাকিন, একজন নবম শ্রেণির বেবি রেশমা।
উৎসব শুরু হয় সকাল ৯টায়। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা এবং উৎসবের পতাকা উত্তোলন করা হয়। তারপর অতিথি আর শিক্ষার্থীরা মিলে বেলুন উড়িয়ে দেয় আকাশে। শুরু হয় রাজশাহী বিজ্ঞান উৎসব। উদ্বোধনী মঞ্চে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও ভেন্যু প্রধান বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি, বিকাশ লিমিটেডের রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট সায়মা আহসান ও ম্যানেজার মাহবুবুর রহমান, প্রথম আলো রাজশাহীর নিজস্ব প্রতিবেদক আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আজমাইন ইয়াক্বীন ও মো. জহিরুল ইসলাম; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম, গণিত বিভাগের অধ্যাপক মো. রবিউল হক এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ইহ্তিশাম ক্বাবিদ, বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার, সহসম্পাদক উচ্ছ্বাস তৌসিফ ও কাজী আকাশ, রাজশাহী ম্যাথ ক্লাবের সভাপতি মো.মাসুদ রানাসহ আরও অনেকে।
বিজ্ঞান চিন্তায় অংশগ্রহণ করতে পেরে আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা বরাবরের মতোই অনেক আনন্দিত। এটি অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের পরিচয়ের এবং বিভিন্ন বিষয় শেখার দিন। ক্লাসের পাশাপাশি এরকম যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে তাদের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করে। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে মজার মজার ম্যাজিক দেখে অনেক আনন্দ পেয়েছে। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের বানানো প্রোজেক্ট দেখে তারাও উৎসাহিত হয়েছে যেনো পরবর্তীতে তাদের মত বানাতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন আলোর পাঠশালার ৫ জন শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক মোসা: রেজিনা খাতুন ছাড়াও ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক রহমত আলী, সিনিয়র শিক্ষক নাসরিন খাতুন, সহকারী শিক্ষক হাসান ইমাম, সহকারী শিক্ষক মিতা নূর।