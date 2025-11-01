মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালায় মাসিক সাধারণ জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে

সহশিক্ষা কার্যক্রম
মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালায় মাসিক সাধারণ জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে
মাসিক সাধারণ জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। উভয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রথম আলো ট্রাস্ট ও বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৩০ টি করে প্রশ্ন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বিজয়ী হয়েছে।
প্রতিযোগিতা শেষে উভয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার হিসেবে শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হয়।উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক মোঃ জহিরুল ইসলাম, সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ শোয়াইব হোসেন, সহকারী শিক্ষক সাইফুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষিকা কুলছুমা আক্তার, আসমা আক্তার ও সালমা আক্তার।