আলোর পাঠশালা

আইডি কার্ড বিতরণ

আইডি কার্ড পেয়ে আনন্দিত শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
আইডি কার্ড পেয়ে আনন্দিত মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা।

লক্ষ্মীপুরের মজু চৌধুরীর হাট সংলগ্ন ‘মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালা’র শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) বিতরণ করা হয়েছে। প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত এই বিদ্যালয়ের খুদে শিক্ষার্থীদের গলায় যখন সাদা-কালো ফিতায় ঝোলানো চকচকে পরিচয়পত্রগুলো তুলে দেওয়া হয়, তখন পুরো স্কুল প্রাঙ্গণে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রথমবারের মতো আইডি কার্ড পেয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে এক অভূতপূর্ব আনন্দের উল্লাসে মেতে ওঠে কোমলমতি শিশুরা।

উপকূলীয় অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া ধীবর (জেলে) পরিবারের সন্তানরাই এই পাঠশালার মূল শিক্ষার্থী। চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হওয়া এই শিশুদের কাছে এই পরিচয়পত্রটি কেবল একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাগজের টুকরো নয়, বরং এটি তাদের আত্মপরিচয় ও সামাজিক মর্যাদার এক নতুন হাতিয়ার।

আলোর পাঠশালার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র পরিয়ে দিচ্ছেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা জানান, এই উদ্যোগ পিছিয়ে পড়া এই শিশুদের মনের ভেতরের হীনম্মন্যতা দূর করে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ এবং আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। পরিচয়পত্রের মতো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি উপকূলীয় অঞ্চলের শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে এবং জেলে পল্লির অভিভাবকদের সচেতন করতে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

অবহেলিত এই জনপদে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে এবং প্রান্তিক শিশুদের মূল স্রোতোধারায় যুক্ত করতে বিদ্যালয়টির এমন অনন্য উদ্যোগ সকলের কাছে প্রশংসিত।

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