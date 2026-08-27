বৃক্ষরোপন
শিক্ষার্থীদের মাঝে চারা বিতরণের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ গঠনের উদ্যোগ
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বান্দরবানে কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে ফলদ, ভেষজ ও ঔষধি গাছের চারা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি গাছ পরিচর্যার মাধ্যমে জীবন গড়ার গভীর তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।
বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলেই পরিচয়—এই চিরন্তন প্রবাদের ওপর ভিত্তি করে আয়োজিত এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য কেবল সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে তোলা।
একটি কোমল চারাগাছ যেভাবে নিয়মিত পানি, সার, আগাছা পরিষ্কার ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়; ঠিক তেমনি সঠিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা, অভিভাবক ও শিক্ষকের দিকনির্দেশনায় একজন শিক্ষার্থীও সুনাগরিক হয়ে ওঠে।
বৃক্ষ নিজের জন্য কিছু সঞ্চয় করে না; ফুল, ফল, ছায়া ও অক্সিজেন দিয়ে অন্যকে বিলিয়ে দেয়। এ উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে নিজেদের জ্ঞান ও মানবিকতা দিয়ে সমাজ ও দেশের কল্যাণ করতে।
একটি ফলদ বৃক্ষের প্রকৃত পরিচয় যেমন তার সুস্বাদু ফলে, তেমনি একজন মানুষের আসল পরিচয় প্রকাশ পায় তার সৎ কর্ম, আচার-ব্যবহার ও অবদানের মাধ্যমে।
আয়োজকদের মতে, আজকের এই ক্ষুদ্র চারাগাছটি যেমন আগামীতে ছায়া ও ফল দেবে, ঠিক তেমনি আজকের শিক্ষার্থীরাই সঠিক পরিচর্যা পেলে ভবিষ্যতে সমাজ ও দেশের যোগ্য কর্ণধার হয়ে উঠবে।