রুবিক্স কিউব খেলায় পারদর্শী শুভ্র দাস

স্বপ্ন দেখা
রুবিক্স কিউব খেলায় পারদর্শী শুভ্র দাস
গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালার অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী শুভ্র দাস । শুভ্র দাস গুড়িহারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২০২২ সালে পঞ্চম শ্রেণি পাস করে গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালায় ২০২৩ সালে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। তার বাবার নাম সনজিত দাস আর মায়ের নাম আলোমতি দাস। তাদের পরিবারের সদস্য ৪ জন। শুভ্ররা দুই ভাই। দুই ভায়ের মধ্যে শুভ্র বড়। গুড়িহারী গ্রামেই তাদের বাড়ি। তার বাবা একজন ভ্যান চালক। ভ্যান চালিয়ে সংসার চালানো তার বাবার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তারপরও সে ছেলের পড়ালেখা বাদ দেয়নি।
এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে শুভ্র বলে, ' আমি আগে একা একাই চেষ্টা করে একটু শিখেছি। তারপর আমার এক মামার কাছে গিয়ে সূত্রগুলো সুন্দর করে বুঝে নিয়েছি । আবার টিভিতে যে প্রতিযোগিতাগুলো হয় সেগুলো আগ্রহ সহকারে দেখেও শিখেছি। এই বুদ্ধির খেলাটা আমার খুব ভালো লাগে। আমার ইচ্ছা রুবিক্স কিউব খেলার প্রতিযোগীতায় অংশ নেওয়া।' গুড়িহারী কামদেবপুর আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক রাজিত দাস বলেন, শুভ্র দাসের লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কুলে উপস্থিতির হারও ভালো। সেই সাথে খেলাধুলায়ও ভালো। ভালো পরিচর্যা পেলে শুভ্র রুবিক্স কিউব প্রতিযোগিতায় ভালো কিছু করতে পারবে।