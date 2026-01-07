আলোর পাঠশালা

মদনপুর আলোর পাঠশালা পরিদর্শন করলেন দৌলতখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক
মদনপুর আলোর পাঠশালা পরিদর্শন করেছেন দৌলতখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবদুল্লাহ খায়রুল ইসলাম চৌধুরী।

ভোলার দৌলতখান উপজেলার মদনপুর ইউনিয়নে অবস্থিত মদনপুর আলোর পাঠশালা। গত ৫ জানুয়ারি বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছেন দৌলতখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবদুল্লাহ খায়রুল ইসলাম চৌধুরী। পরিদর্শনকালে তিনি মদনপুর আলোর পাঠশালার সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের বই পাওয়া ও বিতরণের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন।

বিদ্যালয়টি প্রথম আলো ট্রাস্টের পরিচালনায় সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে। এটা জানার পর প্রথম আলো ট্রাস্টের এই মহা উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান তিনি। একই সঙ্গে মদনপুর আলোর পাঠশালার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাসও দেন তিনি।

এ সময় মদনপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান প্রশাসক ও দৌলতখান উপজেলার প্রাথমিক উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার জনাব তৌহিদুল ইসলাম, মদনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সকল ইউপি সদস্যবৃন্দ, মদনপুর আলোর পাঠশালার শিক্ষকবৃন্দ, পরিচালনা কমিটির সদস্য, অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আলোর পাঠশালা থেকে আরও পড়ুন