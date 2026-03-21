স্বপ্ন দেখা
অদম্য স্বপ্নপূরণের পথে চরখিদিরপুরের আরাফাত
প্রত্যন্ত অঞ্চল চরখিদিরপুর গ্রামের সংগ্রামী তরুণ মো. আরাফাত রহমান, যে এখন রাজশাহী আলোর পাঠশালার দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আর্থিক সংকট আর পারিবারিক নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝেও তার চোখে একটাই স্বপ্ন সফল ব্যবসায়ী হয়ে নিজের পরিবারের মুদিখানার দোকানটিকে বড় পরিসরে প্রতিষ্ঠা করা। ছয় সদস্যের পরিবারে বাবা-মায়ের সঙ্গে দাদি এবং দুই ছোট বোন রয়েছে। বাবা একজন কৃষক এবং ছোট মুদিখানার দোকান চালিয়ে কোনোমতে সংসার চালান। সীমিত আয় সত্ত্বেও পরিবারটি আরাফাতের পড়ালেখা বন্ধ করেনি, কারণ তারা জানে শিক্ষাই দারিদ্র্যের চক্র ভাঙতে পারে।
আরাফাতের প্রতিদিনের বিদ্যালয়ে যাতায়াত সহজ নয়। তাকে নদী পার হয়ে কষ্ট করে যেতে হয়, যা বর্ষাকালে আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবুও অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সে তার শিক্ষাজীবন চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবারকে সহযোগিতা করতে অবসরে বাবার দোকানেও সাহায্য করে এই তরুণ।
এই কঠিন সময়ে আরাফাত ও তার পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে প্রথম আলো ট্রাস্ট। নিয়মিত আর্থিক সহায়তা, শিক্ষা উপকরণ এবং মানসিক সমর্থন দিয়ে ট্রাস্টটি আরাফাতের শিক্ষাজীবনকে মজবুত ভিত্তি দিচ্ছে। ট্রাস্টের এই সহযোগিতা আরাফাতের স্বপ্ন পূরণের পথকে অনেকটাই সহজ করেছে। আরাফাতের বিশ্বাস, এই সমর্থন অব্যাহত থাকলে একদিন সে সফল ব্যবসায়ী হয়ে শুধু পরিবারকেই স্বাবলম্বী করবে না, সমাজের জন্যও অবদান রাখতে পারবে। দুঃখ-দুর্দশার মাঝেও যে স্বপ্ন বেঁচে থাকে, আরাফাত তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছে।