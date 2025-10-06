পিছিয়ে পড়া পাহাড়িদের মাঝে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে চায় মাসাউ মারমা

এগিয়ে চলা
পিছিয়ে পড়া পাহাড়িদের মাঝে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে চায় মাসাউ মারমা
প্রকৃতি সৌন্দর্যের অপার নৈসর্গিক লীলাভূমি, উঁচু নিচু পাহাড় পর্বত, সবুজ শ্যামল অরণ্যের প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে পথ চলা শিক্ষার্থী মাসাউ মারমা। বান্দরবান পার্বত্য জেলা, রোয়াংছড়ি উপজেলার কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাসাউ মারমা। অভাব অনটনের মধ্যেও তার বাবা-মা অনেক কষ্টে তার পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবারে স্বপ্ন ছিল অনেক বড়। বড় হয়ে তিনি মানুষে মত মানুষ হয়ে দেশ ও জাতির সেবা করবে। মাসাউ মারমার জীবনের লক্ষ্য ছিল একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়া। আর্দশ শিক্ষক হয়ে এলাকায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে শিক্ষা আলো পৌঁছে দিতে চায় মাসাউ মারমা।
কেন শিক্ষক হতে চাও এমন প্রশ্নের উত্তরে মাসাউ বলে, ' মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাই। পাহাড়ি লোকালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী থাকা সত্বেও আর্থিক সংকটের কারণে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিতে অক্ষম। তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। তবু অত্র এলাকার মেধাবী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া প্রতিরোধকল্পে একজন আদর্শ শিক্ষক হয়ে তাদের জন্য কাজ কতে চাই। প্রতিটি নাগরিক যেন শিক্ষার আলো পায় সেই জন্য আমি শিক্ষক হতে চাই।' তার স্কুলের শিক্ষকরাও তার জন্য আদর্শ। তারা বলেন, মাসাউ শিক্ষক হতে চায়। সে সবসময় পড়াশোনার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। সে জানে জীবনে কিছু করতে হলে এবং স্বপ্ন সত্যি করতে হলে পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই। প্রতিটি শিক্ষার্থীর উচিৎ মাসাউ মারমার মতো চিন্তা করা। তাহলেই দেশ এগিয়ে যাবে।