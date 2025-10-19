রাজশাহী আলোর পাঠশালায় বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
রাজশাহী আলোর পাঠশালায় বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র সারা দেশব্যাপী বই পড়া কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। বরাবরই তাদের লক্ষ্য একটাই এদেশের তরুণ - তরুণীরা যেন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়। এবার এই সংগঠনটি একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করেছে। প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন বই পড়ার পাশাপাশি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের প্রতিভা জাগিয়ে তুলতে পারে, তাই শিক্ষার্থীদের স্ব- স্ব বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। গত ১৬ অক্টোবর ২০২৫ রাজশাহী আলোর পাঠশালায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রতিযোগিদের দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম - ক গ্রুপ এবং ৯ম থেকে ১০ম - খ গ্রুপ। এখানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকবৃন্দ এবং সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন প্রধান শিক্ষক মোসা: রেজিনা খাতুন, সহকারী শিক্ষক মোসা: খাদিজাতুল কুবরা এবং মো: সারফরাদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠক মোসা: নাসরিন খাতুন। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল কবিতা আবৃত্তি , গান ও উপস্থিত বক্তৃতা। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকসহ উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ। পরিশেষে শিক্ষার্থীরা বিশ্ব সাহিত্যের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে, তাদের এই প্রতিযোগিতা খুব ভালো লেগেছে। বই পড়ার পাশাপাশি তারা এই বিনোদনের মধ্য দিয়ে নতুন কিছুর সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছে। তাই এ ধরনের প্রতিযোগিতা তারা বারবার করতে চায় যেনো তাদের সকলের নিজস্ব জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। সকলে যেনো বই পড়তে আরো বেশি আগ্রহী হয়।