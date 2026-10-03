সাফল্য
কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার বালিকা দল
গত ৩০ সেপ্টেম্বর অনন্য নৈপুণ্য ও অসাধারণ ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার বালিকা কাবাডি দল। মাঠের শুরু থেকেই দুরন্ত সাহস, সুদৃঢ় ঐক্য, কঠোর পরিশ্রম এবং লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দিয়ে তারা এই অভূতপূর্ব সাফল্য ছিনিয়ে আনে। প্রতিযোগিতার প্রতিটি মুহূর্তেই খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস ও ট্যাকটিক্যাল দক্ষতায় প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে শিরোপা নিজেদের করে নেয় বিদ্যালয়টির খুদে এ্যাথলেটরা। খেলায় তাদের দারুণ ছন্দময় কৌশল এবং পারস্পরিক সমন্বয় দর্শকদের ব্যাপকভাবে আকর্ষিত করে।
এই অর্জন কেবল একটি ট্রফি জয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুর্গম পাহাড় ও চরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন ও সক্ষমতার অনন্য প্রতীক হয়ে উঠেছে। শত সীমাবদ্ধতার মাঝেও পরিশ্রম ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে যেকোনো বাধা অতিক্রম করে চূড়ায় পৌঁছানো সম্ভব, তা আবারো প্রমাণ করল কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার বালিকারা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় অধিবাসীরা বিজয়ী একাদশকে শুভকামনা জানিয়েছেন। তারা আশা প্রকাশ করেন, এই মেয়েরা ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়েও দেশের ক্রীড়াঙ্গনে অভাবনীয় সাফল্য বয়ে আনবে।