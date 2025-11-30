‘আমাকে কেউ বোঝে না’ শীর্ষক পরামর্শ সহায়তা

বিনা মূল্যে ১৭৩তম পরামর্শ সভা
‘আমাকে কেউ বোঝে না’ শীর্ষক পরামর্শ সহায়তা
প্যারেন্টিং ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে ১৭৩তম পরামর্শ সহায়তা সভা হয়েছে। গতকাল ২৯ নভেম্বর ২০২৫ রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো প্রধান কার্যালয়ে এ সভা হয়। ‘আমাকে কেউ বোঝে না (মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের দূরত্ব)’ শীর্ষক এবারের সভায় বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার এবং বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। সভায় উপস্থিত হয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক ও অন্যান্য ব্যক্তিরা। ওই সভার বিভিন্ন মুহূর্তের চিত্র নিয়ে এই ছবির গল্প-
