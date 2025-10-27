১৯ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত সাদত স্মৃতি পল্লীতে যা যা হয়েছে

সাদত স্মৃতি পল্লী
১৯ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত সাদত স্মৃতি পল্লীতে যা যা হয়েছে
প্রথম আলো ট্রাস্ট-সাদত স্মৃতি পল্লীতে প্রতি মাসে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কার্যক্রমের মধ্যে গ্রামের মানুষদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বয়স্কভাতা বিতরণ, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, কিশোরী মেয়েদের বিনা মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ১৯ অক্টোবর ২০২৫ সেলাই প্রশিক্ষণের ক্লাসে পেটিকোট কাটিং ও সেটি সেলাই করে শেখানো হয়েছে। ক্লাসে ৭ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। সেলাই প্রশিক্ষণে এই পর্যন্ত চারটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৫ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলছে। ৪র্থ ব্যাচ পর্যন্ত মোট ৩৩ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রতি ব্যাচে ৮ জন করে অংশ গ্রহণ করে। শুধুমাত্র ২য় ব্যাচে ৯ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিয়েছে। পঞ্চম ব্যাচে ৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।
তাছাড়া ২৪ অক্টোবর ২০২৫ ডাক্তার মোঃ খাইরুল ইসলাম ৩৭ জন রোগিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছেন। এদিন ২৪ অক্টোবর ২০২৫ ধর্মীয় শিক্ষার ক্লাসে সুরা কাউসার, মাউন কাফিরুন ও ত্রিভূবনের প্রিয় মোহাম্মদ গজল শেখানো হয়েছে। ছবি আঁকার ক্লাসে বাচ্চাদের ইচ্ছামতো ছবি আঁকতে দেওয়া হয়েছে। নাচের ক্লাসে বাংলাদেশের একতারা সুর,বাজারে বাজা, ফাগুনেরো মোহনায় গানের মিউজিকের সাথে নাচ শেখানো হয়েছে। একদিন ছুটি হবে, এই যে আমার মাতৃভূমি, মুক্তমালার ছাতি মাথায়, হারজিত চিরদিন থাকবে ও সারগাম শিখানো হয়েছে। কম্পিউটার ক্লাস হয়েছে।
২৫ অক্টোবর ৬৯ জন বয়স্ক কে ১৫০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়েছে। সেইসাথে শিশু বিকাশের ৪০ জন শিক্ষার্থীকে দুপুরের খাবার খাওয়ানো হয়েছে। ২৬ অক্টোবর সেলাই প্রশিক্ষণের ক্লাসে একটি নরমাল সালোয়ার ও একটি নরমাল জামা কাটিং করে দেখানো হয়েছে। এদিন ক্লাসে ৫ জন উপস্থিত ছিল।
উল্লেখ্য, শেলটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত আর্থিক সহযোগিতায় সাদত স্মৃতি পল্লী প্রকল্পটি পরিচালনা করে প্রথম আলো ট্রাস্ট।