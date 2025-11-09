সাদত স্মৃতি পল্লীতে ০১ নভেম্বর থেকে ০৯ নভেম্বর পর্যন্ত যেসব কার্যক্রম হয়েছে।

কার্যক্রম
সাদত স্মৃতি পল্লীতে ০১ নভেম্বর থেকে ০৯ নভেম্বর পর্যন্ত যেসব কার্যক্রম হয়েছে।
প্রথম আলো ট্রাস্ট-সাদত স্মৃতি পল্লীতে ০১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ০৯ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত নানাবিধ কার্যক্রম হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ১১১ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন। ডাক্তার মোঃ খায়রুল ইসলাম ও ডাক্তার হাসিনা বেগম মিলি বিভিন্ন বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশু রোগী দেখেছেন। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী স্টকে থাকা সাপেক্ষে তাদেরকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসাসেবা ছাড়াও সেলাই প্রশিক্ষন, ধর্মীয় শিক্ষার ক্লাস, ছবি আঁকার ক্লাস, নাচ ও গানের ক্লাস হয়েছে। তাছাড়াও ০৭ নভেম্বর ২০২৫ মনিপুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪০ জন শিক্ষার্থীকে ৫০০ টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে ও ৩০ জন কিশোরী মেয়েকে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে।
সেলাই প্রশিক্ষণের ক্লাসে ০২ নভেম্বর প্যান্ট, সালোয়ার, কামিজ ও প্লাজু কাটিং ও সেলাই করে দেখানো হয়েছে। ক্লাসে ৬ জন উপস্থিত ছিল। সেলাই প্রশিক্ষণের বর্তমানে ৫ম ব্যাচ চলমান। ৫ম ব্যাচে ৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে ক্লাস করছে ৭ জন। ১ম ব্যাচে ৫ জন, ২য় ব্যাচে ৬ জন, ৩য় ব্যাচে ৪ জন ও ৪র্থ ব্যাচে ৫ জন, ৪টি ব্যাচে মোট ২০ জন শিক্ষার্থী যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বর্তমানে কাজ করার চেষ্টা করছে। ০৪ ও ০৬ নভেম্বর ২০২৫ সেলাই প্রশিক্ষণের ক্লাসে একটি ছয়ছাটের জামা কাটিং করে সেলাই দেখানো হয়েছে। ০৯ নভেম্বর ২০২৫ সেলাই প্রশিক্ষণের ক্লাসে কোলবালিশের কভার ও কোরআন শরিফের গিলাপ কাটিং ও সেলাই করে দেখানো হয়েছে।
০৭ নভেম্বর ২০২৫ শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ধর্মীয় শিক্ষার ক্লাসে যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয়, ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ, হৃদয় উজাড় করে- এই ৩টি গজলসহ সূরা ফিল, সুরা মাউন, সূরা ফাতিহাসহ ধর্মীয় বিভিন্ন মাসালা-মাসায়েল শেখানো হয়েছে। ছবি আঁকার ক্লাসে শিশুদের প্রকৃতির দৃশ্য আঁকতে দেওয়া হয়েছে। নাচের ক্লাসে বাজারে বাজা, ফাগুনেরও মোহনায়, ধুম তানা, মাঠের সবুজ থেকে সূর্যের লাল ও বসন্ত বাতাসে গানের মিউজিকের সাথে নাচ শেখানো হয়েছে। গানের ক্লাসে আজব দেশের ধন্য রাজা, হারজিৎ চিরদিন থাকবে ও এই যে আমার মাতৃভূমি গান শেখানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, শেলটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত আর্থিক সহযোগিতায় সাদত স্মৃতি পল্লী প্রকল্পটি পরিচালনা করে প্রথম আলো ট্রাস্ট।