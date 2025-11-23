সাদত স্মৃতি পল্লী
১৪ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা, সেলাই প্রশিক্ষণ ও শিশু বিকাশ কার্যক্রম
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত সাদত স্মৃতি পল্লীতে ১৫ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বরের মধ্যে ডা. মো. খায়রুল ইসলাম এবং ডা. হাসিনা বেগম মিলি নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে ১৫ নভেম্বর ডা. খায়রুল ইসলাম ২৫ জন, ১৬ নভেম্বর ডা. হাসিনা বেগম মিলি ১৮ জন, ২২ নভেম্বর ডা. খায়রুল ইসলাম ৩৫ জন এবং ২৩ নভেম্বর ডা. হাসিনা বেগম মিলি ২৬ জন রোগীকে সেবা প্রদান করেন। সবমিলিয়ে ১০৪ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে স্বাস্থ্য পরামর্শ ও সেবা গ্রহণ করেছেন।
নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে পঞ্চম ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলছে, যেখানে ৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও নিয়মিত ক্লাস করছেন ৭ জন। এর আগে প্রথম থেকে চতুর্থ ব্যাচ পর্যন্ত মোট ২০ জন শিক্ষার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে বর্তমানে কাজ শুরু করার চেষ্টা করছেন। গত ১৬ নভেম্বর বক্স গলার মেক্সি কাটিং ও সেলাই, ১৮ নভেম্বর দুটি কুচি গোল ফ্রক ও একটি ছেলে বাচ্চাদের নিমা কাটিং ও সেলাই এবং ২০ নভেম্বর প্যান্ট কাটিং সালোয়ার ও মেয়ে বাচ্চাদের নিমা কাটিং ও সেলাই শেখানো হয়। সর্বশেষ ২৩ নভেম্বর ক্লাসে একটি ব্লাউজ কাটিং ও সেলাই করে দেখানো হয়।
শিশু বিকাশ কেন্দ্রটিও বিভিন্ন সৃজনশীল ও নৈতিক শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। গত ২১ নভেম্বর শিশু বিকাশের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষার ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়া হয়। ছবি আঁকার ক্লাসে শিশুরা তাদের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকে। গানের ক্লাসে এই যে আমার মাতৃভূমি, বিড়াল ছানা, হারজিত চিরদিন থাকবে, আজব দেশের ধন্য রাজা এবং সরগম শেখানো হয়। সেদিন কম্পিউটার ক্লাসও অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ২২ নভেম্বর গানের ক্লাসে আজব দেশের ধন্য রাজা, বিড়াল ছানা এবং এই যে আমার মাতৃভূমি গানগুলো পুনরায় শেখানো হয়। একই দিনে নাচের ক্লাসে বাংলাদেশের একতারা সুর, ধুম তানা, বসন্ত বাতাসে ও বাজারে বাজা গানের মিউজিকের সাথে শিশুদের নাচ শেখানো হয়।