মাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পেয়েছে দড়ি হাইরমারার নিঝুম

সাফল্য
মাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পেয়েছে দড়ি হাইরমারার নিঝুম
দড়ি হাইরমারা গ্রামের ইলেকট্রিক মেকানিক আবুল কাশেম ও রায়হানা বেগম দম্পতির মেয়ে নাফিসা আফরিন নিঝুম। সে এ বছর স্থানীয় ইউনুছ মিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিয়ে সকল বিষয়ে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন এইচএসসিতে ভর্তির জন্য নরসিংদী সরকারি কলেজকে পছন্দের প্রথম তালিকায় রেখে একাধিক কলেজে আবেদন করেছে।
নিঝুমের স্বপ্ন হলো, বড় হয়ে একজন ভালো চিকিৎসক হবে। দেশের মানুষের সেবা করা এবং গ্রামের দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াবে। রোগীর কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও ভালো চিকিৎসা প্রদান করবে।
নিঝুম জানায়, ‘আমি চিকিৎসক হয়ে মানুষকে সু-চিকিৎসা প্রদান করব। অপ্রয়োজনীয় টেস্ট করাব না। হাসপাতালের কাছ থেকে কোন কমিশন নিব না।’
দুই ভাই এক বোনের মধ্যে নিঝুম বড়। সে ২০২২ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সাদত স্মৃতি পল্লীর শিশু-বিকাশ কেন্দ্রের নিয়মিত শিক্ষার্থী ছিল। এ সময় শিশু-বিকাশ কেন্দ্রের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে সে। তার প্রিয় বিষয় ছিল ছবি আঁকা, গান করা ও নাচ। সে স্থানীয় স্কুল ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ছবি আঁকা বিষয়ে একাধিক প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকে তৃতীয় স্থান অর্জন করত।
নিঝুমের বাবা আবুল কাশেম বলেন, ‘আমার মেয়ের স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার। আমরা তার পেছনে যত শ্রম দেওয়া লাগবে, দেব। আমার মেয়েও ছাত্রী হিসেবে খুব ভালো। এ বছর পরীক্ষায় গোল্ডেন-৫ পেয়েছে। সবার দোয়া থাকলে সে এগিয়ে যাবে।’