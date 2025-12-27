সাদত স্মৃতি পল্লী
গত সপ্তাহের সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান
গত ২১ ডিসেম্বর সেলাই প্রশিক্ষণের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের একটি ধুতি সালোয়ার কাটিং ও সেলাই করে দেখানো হয়। ওই দিন ক্লাসে ৫ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে, ২৩ ডিসেম্বর একটি সুন্নতি জামা ও একটি নরমাল সালোয়ার কাটিংয়ের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ২ জন উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে, ২৫ ডিসেম্বর একটি বক্স গলার মেকসি কাটিং ও সেলাই ক্লাসেও ২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। বর্তমানে সেলাই প্রশিক্ষণের ৫ম ব্যাচ চলমান রয়েছে, যেখানে ৮ জন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭ জন নিয়মিত ক্লাস করছেন। উল্লেখযোগ্য, পূর্ববর্তী ৪টি ব্যাচ থেকে মোট ২০ জন শিক্ষার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে বর্তমানে কাজ করার চেষ্টা করছেন।
অন্যদিকে, আজ ২৭ ডিসেম্বর ডাক্তার মোঃ খাইরুল ইসলাম মোট ২৬ জন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা ও শিশু। এই ধরনের সেবামূলক উদ্যোগ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
উল্লেখ্য, শেলটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত আর্থিক সহযোগিতায় সাদত স্মৃতি পল্লী প্রকল্পটি পরিচালনা করে প্রথম আলো ট্রাস্ট।