নভেম্বর মাসের কার্যক্রম
সাদত স্মৃতি পল্লীর বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম
নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার দড়ি হাইরমারা পল্লীতে প্রথম আলো ট্রাস্ট-সাদত স্মৃতি পল্লীর উদ্যোগে নভেম্বর মাসে বহুমুখী সেবামূলক কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে। বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, বয়স্কভাতা প্রদান, শিশু বিকাশ কেন্দ্র এবং মেধাবৃত্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র ও অসহায় মানুষ ও শিশুরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে।
নভেম্বর মাসে আউট ডোর হেলথ সার্ভিসের মাধ্যমে মোট ৩১৪ জন রোগীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৭৮ জন মহিলা, ৬৬ জন পুরুষ ও ৭০ জন শিশু ছিল। দুইজন পুরুষ এবং একজন মহিলা ডাক্তার সপ্তাহে তিন দিন এই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। মহিলা রোগীদের মধ্যে ঠাণ্ডা-জ্বর, চর্মরোগ এবং মেয়েলী রোগ বেশি দেখা যায়। পুরুষদের মধ্যে ঠাণ্ডা-জ্বর, ব্যাথা ও শ্বাস কষ্ট জাতীয় রোগ এবং শিশুরা পেটের অসুখ, চর্মরোগ ও ঠাণ্ডা-জ্বরে আক্রান্ত ছিল। প্রতিটি রোগীকে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রায় সব ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।
এলাকার শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের লক্ষ্যে শিশু বিকাশ কেন্দ্রে গানের ক্লাস, নাচের ক্লাস, ছবি আঁকা, নাটক ও আবৃত্তির মতো সৃজনশীল কার্যক্রম নিয়মিত চলছে। এর পাশাপাশি স্থানীয় মসজিদের ইমামের তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ক্লাস নেওয়া হয়। প্রতিটি ক্লাসে গড়ে ৪০ থেকে ৪৫ জন শিক্ষার্থী নিয়মিত উপস্থিত থাকে। এছাড়াও, নবম শ্রেণির ২০ জন শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে ১ বছর মেয়াদি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের লাইব্রেরিতে বর্তমানে প্রায় ১,০০০ বই রয়েছে এবং ২৯৩ জন সদস্য নিয়মিত বাড়িতে বই নিয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।
বয়স্কভাতা কার্যক্রমে গত ২৫ অক্টোবর ৬৫ জন বয়স্ক মানুষকে মাসিক ১৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। নতুন আবেদনের ভিত্তিতে যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে আরও দরিদ্র মানুষকে ভাতার আওতায় আনা হবে। অন্যদিকে, আম্বিয়া খাতুন স্মৃতি মেধাবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় দুটি স্কুলের মোট ৮০ জন মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার গ্রামের ৩০ জন কিশোরী মেয়েকে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয় এবং প্রয়োজনে মহিলা ডাক্তারের পরামর্শ প্রদান করা হয়। অসহায় মহিলাদের জন্য শুরু হয়েছে চার মাস মেয়াদি সেলাই প্রশিক্ষণের ৫ম ব্যাচ, যেখানে ভর্তি ফি ছাড়া কোনো খরচ নেই।