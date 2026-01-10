কার্যক্রম
নাচ, গান আর আবৃত্তিতে মুখর সাদত স্মৃতি পল্লী
আগামী প্রজন্মকে সুস্থ সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত সাদত স্মৃতি পল্লীর নিয়মিত ক্লাসগুলোতে ছিল এক বর্ণিল পরিবেশ। সেদিন নাচ, গান আর কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শিশুরা তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটায়।নাচের ক্লাসে শিক্ষকরা শিশুদের 'ধুম তানা', 'বসন্ত বাতাসে', 'বাংলাদেশের একতারা সুর' এবং 'জ্বলে উঠো বাংলাদেশ'—এই জনপ্রিয় গানগুলোর মিউজিকের সাথে নাচের কৌশল শিখিয়েছেন। প্রাণবন্ত মিউজিকের তালে তালে শিশুদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিটি শিশু আগ্রহের সাথে নাচের স্টেপগুলো অনুসরণ করে।
অন্যদিকে গানের ক্লাসেও ছিল সুরের মূর্ছনা। ছোটদের জন্য নির্বাচিত দেশাত্মবোধক ও মজার গান, 'এই যে আমার মাতৃভূমি', 'হারজিত চিরদিন', 'বিড়াল ছানা', 'আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী', 'লাল ঝুটি কাকাতুয়া' ও 'মুক্ত মালার ছাতি মাথায়' গানগুলো তাদের শেখানো হয়। শিশুরা শিক্ষকের সাথে গলা মিলিয়ে গায় এবং গানগুলোর মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করে। এছাড়াও, কবিতা আবৃত্তির ক্লাসে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বর্ণমালার সঠিক উচ্চারণের উপর। শিশুদের স্পষ্ট ও নির্ভুল উচ্চারণে কবিতা পাঠে উৎসাহিত করা হয়, যা তাদের বাচনভঙ্গী এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে। ১০ জানুয়ারি ডাঃ মোঃ খাইরুল ইসলাম ২১ জন রোগীকে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছেন।