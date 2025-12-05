‘মানসিকভাবে নাজুকদের মাদকে জড়ানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে’

পরামর্শ সহায়তা
‘মানসিকভাবে নাজুকদের মাদকে জড়ানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২৯ নভেম্বর প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৭৩তম পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার ও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। ‘আমাকে কেউ বোঝে না (মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের দূরত্ব)’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
মনরোগবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার বলেন, ‘যে সকল ছেলেমেয়ের মধ্যে একধরনের নাজুকতা আছে, তাদেরই মাদকাসক্তিতে জড়ানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে। অর্থাৎ মানসিকভাবে নাজুকদের এই সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ ক্ষেত্রে প্যারেন্টিং একধরনের রোল প্লে করতে পারে। সে জন্য অভিভাবকদের এ বিষয়ে সদা সচেতন থাকতে হবে। সন্তানের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। কারণ যোগাযোগের ঘাটতি বাবা–মায়ের সঙ্গে সন্তানের একধরনের দূরত্ব তৈরি করে। এই দূরত্ব প্যারেন্টিংয়ের জন্য নেতিবাচক।’