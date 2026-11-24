পরামর্শ সহায়তা
শুধু সন্তানকে দোষ না দিয়ে নিজেদের জীবনাচরণ বদলান
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২৯ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৮৩ তম অনলাইন পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুর্নবাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম। এইবারের বিষয়টি ছিল—‘অবাধ্যতা নাকি বিষণ্ণতা: বাবা-মায়ের সচেতনতা।’ উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
প্রজন্ম পাল্টাচ্ছে, সময়ের সঙ্গে প্যারেন্টিংয়ের ধরনও বদলাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাবা-মায়ের নিজেদের জায়গা থেকে কতটা সচেতন হওয়া উচিত?
এমন প্রশ্নের উত্তরে ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের মনে রাখা উচিত যে প্যারেন্টিং নিজেই একটি বড় মানসিক চাপ। যারা বাবা-মা হচ্ছেন, তারাও একটি নির্দিষ্ট প্রজন্মের অংশ। আমাদের সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা, সমাজের সাংস্কৃতিক রুচি এবং পারিবারিক মূল্যবোধের দিকে তাকালে বেশ কিছু ঘাটতি চোখে পড়ে। অনেক সময় বাবা-মায়েরা নিজেদের জীবনে সততা বজায় রাখেন না—সন্তানের সামনে এক কথা বলেন আর নিজে অন্য কাজ করেন, কিংবা পেশাগত জায়গায় দুর্নীতি করেন। অভিভাবক হিসেবে আমাদের নিজেদের আচরণ ও জীবনাচরণের পরিবর্তন না এনে শুধু সন্তানের ওপর দোষ চাপালে তো চলবে না। সন্তানের কাছ থেকে ইতিবাচক আচরণ আশা করার আগে আমাদের নিজেদের জায়গায় আরও সচেতন ও নৈতিক হতে হবে।’