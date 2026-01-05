মোবাইল কিংবা প্রযুক্তি আসক্তির ক্ষেত্রেও মস্তিষ্ক থেকে ডোপামিন নিসৃত হয়

পরামর্শ সভা
মোবাইল কিংবা প্রযুক্তি আসক্তির ক্ষেত্রেও মস্তিষ্ক থেকে ডোপামিন নিসৃত হয়
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৩ সালের ২৯ নভেম্বর অনলাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ডা. মোহিত কামাল। তিনি ‘গণতান্ত্রিক প্যারেন্টিং কী ও কেমন’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
পরামর্শ সভায় মাদকাসক্তি ও প্রযুক্তি আসক্তি প্রসঙ্গে ডা. মোহিত কামাল বলেন, ‘মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে আসক্ত ব্যক্তি যখন মাদক নেয় তখন মস্তিষ্ক থেকে এক ধরণের ডোপামিন নিসৃত হয়। এই ডোপামিন আসক্ত ব্যাক্তিকে আনন্দ দেয়। ফলশ্রুতিতে মাদকে আসক্ত ব্যাক্তি বার বার মাদক গ্রহণ করে। বর্তমানে কিশোর–কিশোরীরা মোবাইলে আসক্ত কিংবা বিভিন্ন ধরণের গেমসে আসক্ত হয়ে পড়ছে। মোবাইল কিংবা প্রযুক্তি আসক্তির ক্ষেত্রেও মস্তিষ্ক থেকে ডোপামিন নিসৃত হয়, আসক্ত কিশোর–কিশোরীকে আনন্দ দেয়। মোবাইল,গেমস তথা প্রযুক্তি আসক্তি থেকে সন্তানকে দূরে রাখতে হলে বাবা–মায়ের ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানকে আসক্তি ক্ষতিকর প্রভাব এবং মস্তিষ্কে কী ধরণের প্রভাব ফেলে, সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে। মোটকথা, অভিভাবককে সচেতন হতে হবে।’