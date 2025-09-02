মাদকবিরোধী আন্দোলন

অভিভাবকদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ সন্তানের মানসিকতা বিকাশে সহায়তা করে

নিজস্ব প্রতিবেদক
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আবাসিক চিকিৎসক ডা. রাহেনুল ইসলাম।

প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় গত ২০ মে ২০২৩ শনিবার প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে এক পরামর্শ সহায়তা সভার আয়োজন করা হয়। ট্রাস্ট আয়োজিত ১৬৮তম এ সভায় অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নানা প্রশ্নে উত্তর দেন বিজ্ঞ আলোচকেরা। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধারা হলো।

পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আবাসিক চিকিৎসক মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, ‘সন্তানেরা দেখে দেখে সবচেয়ে বেশি শিখে থাকে। মা–বাবা কাজের লোকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলছেন, কীভাবে বিরক্তি বা রাগ প্রকাশ করছেন, তা দেখে দেখে কিন্তু সন্তানেরা শিখে থাকে। তাই অভিভাবকদের আচরণে ত্রুটি থাকলে, তা সংশোধন করতে হবে। অভিভাবকদের ত্রুটিপূর্ণ আচরণ সন্তানদের মানসিক গঠনে বহুগুণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা একসময় সন্তানেরা অভিভাবকদের ওপর প্রয়োগ করবে। তাই সন্তানদের সুস্থ মানসিক গঠনে অভিভাবকদের ত্রুটিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে হবে। অভিভাবকদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ সন্তানের মানসিকতা বিকাশে সহায়তা করে। সন্তান ইতিবাচক আচরণ অভিভাবকদের থেকেই শিখে। কেননা অভিভাবকই সন্তানের প্রথম শিক্ষক।'

