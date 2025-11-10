পরামর্শ সভা
বাবা-মা তাদের কাজের মাধ্যমে বাচ্চাদের অনেক পজিটিভ মেসেজ দিতে পারে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৩ সালের ১৫ জানুয়ারি একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। তিনি ‘নেতিবাচক পারিবারিক সম্পর্ক: মাদকাসক্তির ঝুঁকি’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
শিশুর সঙ্গে বাবা–মায়ের সম্পর্ক প্রসঙ্গে ডা. সরদার আতিক বলেন, শিশুর জন্মের দুই বছরের মধ্যে বাবা, মা কিংবা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের সঙ্গে শিশুর একটা নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়। ডাক্তারি পরিভাষায় এই সম্পর্ককে এটাসমেন্ট ফিগার বলে। এটাসমেন্ট ফিগারের ক্ষমতাটা অনেকটা ম্যাজিকের মত। যার সঙ্গে শিশুর এটাসমেন্ট ফিগার তৈরি হয় তার কথা শিশু শুনবে। পরিবারে যে সদস্য শিশুর যত্ন নেবে তার সঙ্গে শিশুর এটাসমেন্ট ফিগার তৈরি হয়। অনেক সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শিশুর এটাসমেন্ট ফিগার তৈরি হয় না। ফলে শিশু যখন বড় হতে থাকে তখন সে যদি কোন মানসিক চাপে ভোগে তা কাউকে বলতে পারে না। ফলে মানসিক চাপ থেকে মুক্তির জন্য কিশোর–কিশোরীরা মাদকের পথে পা বাড়ায়। আমরা যদি খেয়াল করি একদম ছোটবেলায় মা যখন ব্রেস্টফিডিং করতে থাকে তখন দেখা যায় ওই বেবিটা কিন্তু মায়ের মুখে হাত দিচ্ছে। মার মন খারাপ হলে সে কিন্তু তাকায়। একটুখানি হাত দিয়ে এরকম করে স্পর্শ করে কিন্তু সে ওই ফিলিংটা মাকে দেয়। তাহলে ওই ছোটবেলা থেকেই কিন্তু সে এই বিষয়গুলো বলছে। মায়ের সাথে যোগাযোগটা ওখান থেকে তৈরি হয়ে যায়। বাবা-মা তাদের কাজের মাধ্যমে বাচ্চাদের অনেক পজিটিভ মেসেজ দিতে পারে। কারণ আমার বাচ্চা যেহেতু আমাকে অনুকরণ করতে করতেই বড় হবে তাই মূল কাজটা বাবা-মাকেই করতে হবে।