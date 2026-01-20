আসক্তি শুধু মাদকে নয়, প্রযুক্তিতেও হতে পারে

পরামর্শ সহায়তা
আসক্তি শুধু মাদকে নয়, প্রযুক্তিতেও হতে পারে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৫ মে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। তিনি ‘প্রযুক্তি আসক্তির ভয়াবহতা: অভিভাবকের সচেতনতা’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
অনেকে প্রযুক্তি আসক্তির ফলে বিভিন্ন পরিবর্তনগুলো মানতে চান না বা অস্বীকার করেন। তাদের জন্য পরামর্শ কী হবে? এর উত্তরে ডা. সরদার আতিক বলেন, ‘ডিনায়াল বা অস্বীকার করা একটি বড় সমস্যা। বাবা-মাকে খেয়াল করতে হবে সন্তানের স্খলনটা কোথায় হচ্ছে। যদি দেখেন আপনার সন্তান তার স্বাভাবিক জীবনের সাথে ৫০% থেকে ৬০% এর বেশি সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে, তবে সেটি অত্যন্ত এলার্মিং। লজ্জা বা ট্যাবু সরিয়ে রেখে তখন বিশেষজ্ঞ মনোরোগবিদের শরণাপন্ন হতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আসক্তি শুধু মাদকে নয়, প্রযুক্তিতেও হতে পারে। আপনার সন্তানের একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবন নিশ্চিত করতে আপনার সচেতনতাই সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক।’