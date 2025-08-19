মাদকবিরোধী আন্দোলন

মাদকবিরোধী পরামর্শ

‘সন্তান যাতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না ভাবে, সেভাবে তার সঙ্গে আচরণ করতে হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদক
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের মিয়া।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। গত ২৬ জুন ২০২৫ আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবসে প্রথম আলো কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের মিয়া এবং সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের সিনিয়র সাইকোথেরাপিস্ট ও কনসালট্যান্ট মাহমুদা মুহসিনা বুশরা। সন্তানকে মাদকমুক্ত করতে পরিবারের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন তাঁরা। উক্ত সভার আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর তুলে ধরা হলো।

সন্তান মাদকমুক্ত হয়ে ফিরে আসার পর তাদের সঙ্গে বাবা-মায়ের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? এর উত্তরে ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের মিয়া বলেন, ‘সন্তান যখন ফিরে আসে তখন সে ভালো হয়েই ফিরে আসে। সে যাতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না ভাবে, সেভাবে তার সঙ্গে আচরণ করতে হবে। তার সাইকোলজিক্যাল ব্যাপারগুলো আমাদের বুঝতে হবে। । ধৈর্য ধরতে হবে। এই লম্বা পথে তাকে সাহস দিতে হবে। সব সময় সচেতন থাকতে হবে। বাবা-মায়ের কোনো কথা বা আচরণে সে যাতে আঘাত না পায় সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। একটা বড় বিষয় হচ্ছে যেড, আমরা কেউ কাউকে সহজে মাফ করতে পারি না। অভিভাবকদের মাফ করার মানসিকটা থাকতে হবে। আবার আমি অভিভাবক হিসেবে যখন দেখছি, আমার সন্তান কোনো ভুল করে ফেলছে তখন কিন্তু আমিও সে জায়গাতে অসহায়ত্ব বোধ করি। আমাদের সরি বলা প্র্যাকটিসটাও করতে হবে। বাচ্চারাও তাহলে সরি বলা শিখবে এবং তারা বুঝবে যে এটা ভুল এবং পরবর্তীতে সে সচেতন হবে।’

